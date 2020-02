Dødsfall på Trandum blir etterforska av politiet

innenriks

I tillegg har Fylkesmannen i Oslo oppretta tilsynssak mot Politiets utlendingseining (PU), skriv Dagbladet.

Dødsfallet skjedde i oktober, men skal ikkje ha vorte varsla til Statens helsetilsyn, noko Pasient- og brukarombodet i Oslo og Akershus meiner er i strid med meldeplikta ved uventa dødsfall og alvorlege hendingar.

Politiet har opplyst at mannen døydde av naturlege årsaker, men etter det Dagbladet forstår er den endelege obduksjonsrapporten ikkje formidla advokaten til den avdøde enno.

Kallmyr feilinformerte

SV krev at no alle steinar blir snudde i saka, ikkje minst fordi den førre justisministeren, Jøran Kallmyr (Frp), feilinformerte Stortinget om saka. Då rykta byrja å svirre om eit uvanleg dødsfall på Trandum i fjor haust, kravde nemleg SVs stortingsrepresentant Karin Andersen svar frå Kallmyr.

Frå Stortingets talarstol forsikra den dåverande justisministeren at 57-åringen hadde døydd på sjukehus.

– Det å feilinformere Stortinget i ei slik sak, der nokon har døydd i varetekta til politiet, er veldig alvorleg. Det veit Justis- og beredskapsdepartementet, og det bør politiet òg vite, seier Andersen til avisa.

Overfor Dagbladet stadfestar PU at irakaren døydde på Trandum.

– Saka er rutinemessig meld til Spesialeininga. Av omsyn til teieplikta har vi ingen kommentarar utover dette, seier seksjonssjef Johan-Edvin Throndsen.

– Fleire varsel

Irakaren kom til Noreg i 1999 og fekk etter kvart opphald. I 2017 vart likevel flyktningstatusen hans tilbakekalla, og i august 2019 vart han internert på Trandum i vente på tvangsretur til heimlandet.

Innsette på Trandum seier at dei fleire gonger hadde varsla om at 57-åringen var dårleg, men at vaktene hadde avvist at det var noko problem.

Helsetenesta på Trandum har fleire gonger vorte kritisert, både av Sivilombodsmannen, Røde Kors og Psykologforeningen, ifølgje avisa.

