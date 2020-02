Avtale mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket gir open tilgang til 500.000 aviser på nett

innenriks

Amedia eig aviser over heile landet, mellom anna Drammens Tidende, Fredriksstad Blad, Nordlys, Moss Avis, Jarlsberg avis, Nordstrands Blad, Bergensavisen og Lofotposten. Avtalen inneber at over 500.000 digitaliserte utgåver frå desse, og andre Amedia-aviser, blir lagde ope ut på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

I tillegg blir 46 av dei historiske forløparane til avisene tilgjengelege for publikum.

– Lokalavissamlinga utgjer eit enormt materiale og er ei uvurderleg kjelde til kunnskap. Med denne avtalen kan vi gi folk direkte tilgang til lokalhistoria deira heimanfrå, seier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i ei pressemelding.

– Dette er eit viktig ledd i arbeidet til Nasjonalbiblioteket med å gjere kulturarven tilgjengeleg for alle som bur i Noreg.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at folk får tilgang til si eiga lokalhistorie, seier konsernsjef for Amedia, Are Stokstad.

Avtalen er dynamisk, noko som inneber at utgivingane vil bli tilgjengeliggjorde fortløpande, 15 år etter utgivingsdatoen. Avisene frå dei siste 15 åra vil vere tilgjengelege for dei som oppsøkjer det lokale biblioteket sitt.

(©NPK)