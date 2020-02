Arne Viste får ikkje ankesaka behandla for å ha tilsett asylsøkjarar

innenriks

Arne Viste vart i fjor haust dømd i Oslo tingrett til eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett asylsøkjarar utan lovleg opphald i Noreg. Retten har no bestemt at han ikkje får prøvt saka si på nytt, skriv Vårt Land.

Over ein fireårsperiode betalte Arne Viste over 8,5 millionar kroner i lønn til rundt 70 ulike arbeidstakarar. Han erkjende dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld.

Med anken ønskte han å vise at paragraf 110 i Grunnlova står over utlendingslova, som mellom anna slår fast at «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si.»

Retten avviste dette med å seie at formuleringa ikkje inneber nokon individuell rett til å få eit arbeid, men at den er «en viktig formålserklæring for statens forpliktelser».

– No må eg lese grunngivinga for ankesvaret, og deretter diskutere det advokaten min. Eg håpar at det er grunnlag for å anke saka vidare til Høgsterett, seier Viste til Vårt Land.

I tillegg til fengselsstraffa vart Arne Vistes vikarfirma dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner. 1,4 millionar kroner vart òg inndrege.

Arne Viste fekk måndag Brosteinprisen frå Kirkens Bymisjon for å ha jobba for rettane til ureturnerbare asylsøkjarar. Han fekk han saman med organisasjonen Mennesker i Limbo og Gunnar Stålsett.

(©NPK)