18 år gamle asylsøkjarar får lite oppfølging

Nokre flyttar ut av butiltaket kommunen har sikra dei, andre blir buande, medan andre igjen blir flytta til eit nytt. Forskjellane er gjennomgått i rapporten «Fra bosetting til voksenliv» frå Institutt for samfunnsforskning (ISF), der forskarane som står bak er kritiske til ettervernet.

– Det må vere likebehandling. I dag er det ulike vilkår i ulike kommunar, og det bør bli tydelegare kva premissar som gjeld, seier forskaren Hilde Lidén til Vårt Land.

Ho meiner mellom anna det bør finnast ordningar for å sikre mindreårige asylsøkjarar økonomisk sjølvstende i overgangen til vaksenlivet, slik at dei har moglegheit til å ta ei utdanning.

Dei fire forskarane meiner òg at ungdommane bør ha ei verje fram til dei er 20 år, ikkje 18 slik det er i dag. Gruppa peikar òg på at manglande felles regelverk gjer det umogleg for fylkesmannen å føre tilsyn med butiltaka i dei ulike kommunane.

Talet på nykomne asylsøkjarar varierer mykje frå år til år, med 5.300 i toppåret 2015 og 135 i 2019. Bente Hagesæter, som leiar eit butiltak for einslege mindreårige asylsøkjarar i Oslo, seier til Vårt Land at det beste er å ha tiltak som er bemanna heile døgnet.

– Det er viktig at styresmaktene satsar på tilbod som ein kan byggje ned og opp igjen etter behov, utan å måtte starte heilt frå scratch når talet veks, seier Hagesæter.

