Unio: Skuffa over staten

innenriks

– Tilbodet dei kom med, er heilt uakseptabelt. Eg er skuffa, ja, slår ho fast overfor NTB.

Lied representerer over 100.000 arbeidstakarar med særaldersgrense og seier at utgangspunkta deira for forhandlingane var at desse skulle få same pensjonsnivå som andre som går av med pensjon frå 67 år.

– Det som gjer det krevjande, er at konsekvensane av pensjonsreforma blir verre og verre for yngre årskull. Vi må jo òg vere opptatt av at dei skal få ein akseptabel pensjon, seier Lied.

Kva som skjer vidare, er usikkert, men saka vil ikkje bli løfta inn i kommande lønns- og tariffoppgjer, ifølgje Lied.

– Vi må jo forhandle vidare, men det blir nok ikkje i vår. Først må staten komme med eit anna tilbod, seier ho.

(©NPK)