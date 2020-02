Terrorsikta kvinne samtykker til vidare fengsling

innenriks

Den norsk-pakistanske 29-åringen som er sikta for å ha deltatt i IS, vart varetektsfengsla for fire veker etter at ho vart henta tilbake til Noreg i januar.

Natt til onsdag opplyser forsvararen hennar, advokat Nils Christian Nordhus, at kvinna godtar det vidare kravet til politiet om vidare varetekt.

– Klienten min samtykker til framleis varetektsfengsling i nye fire veker. Ho har tillit til PSTs etterforsking og vil bruke den kommande fengslingsperioden til å halde fram samarbeidet med etterforskarane, skriv Nordhus i ei fråsegn.

Kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Ho har heile tida nekta straffskuld etter siktinga, men uttrykt at ho vil samarbeide med PST.

I fråsegna seier advokat Nordhus at kvinna er glad for å vere med på å oppklare si eiga straffesak og at ho håper informasjonen ho bidrar med kan førebygge at andre unge i framtida reiser inn i konfliktområde.

– Hennar standpunkt til siktinga er uendra. Ho har i inneverande periode vore i fleire avhøyr, og i kommande firevekersperiode er ho innstilt på å møte i fleire nye avhøyr. Det er krevjande avhøyr, og varetekta er tung, men så lenge ho veit at barna får all den nødvendige omsorg, kjærleik og helsehjelp som dei no treng, er det dette som er det viktigaste for henne, seier advokaten vidare.

Heimhentinga av kvinna og barna førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa.

