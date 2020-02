Staten får flengande kritikk for tilbodet til særalderspensjonistar

innenriks

– Vi strekte oss langt i tilbodet vårt. Det var eit godt og rimeleg tilbod, seier Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Han vil likevel ikkje røpe detaljane i tilbodet, men påpeikar:

– Arbeidstakarane dette gjeld, blir no ståande i ei pensjonsordning som gir dei eit mykje dårlegare resultat enn det som var tilbodet frå staten i dag.

Arbeidsministeren møtte pressa klokka 16.30 i samband med forhandlingane om særaldersreglar.

Sidan oktober i fjor har staten forhandla med fagforbunda LO, Unio, YS og Akademikerne om ei ny pensjonsordning for folk som må gå av med pensjon tidleg som følgje av særaldersgrensene for tilsette i tøffe yrke, som politifolk, brannmannskap og sjukepleiarar.

Onsdag var det klart for forhandlingsinnspurt, men på overtid braut fagforbunda forhandlingane i protest mot det dei meiner er eit uakseptabelt tilbod frå staten.

Kritikken haglar

– Tilbodet frå regjeringa er rett og slett for dårleg og avviklar i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringa set pensjonen til over 200.000 arbeidstakarar i spel. Det kan vi ikkje vere med på, seier LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik.

Unio-leiar Ragnhild Lied meiner staten skuffa stort i forhandlingane.

– Tilbodet dei kom med, er heilt uakseptabelt. Eg er skuffa, ja, slår ho fast overfor NTB.

– Regjeringa struper pensjonen til den arbeidskrafta dei treng mest, seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet.

Ifølgje forbunda var krava ganske enkelt at særalderspensjonistar ikkje skal komme dårlegare ut enn andre pensjonistar.

– Det var ikkje staten villig til å innfri, seier YS-leiar Erik Kollerud til NTB.

Utilsikta verknader

Forhandlingane har vore kompliserte, ikkje minst på grunn av utilsikta verknader i pensjonsreforma som vart vedtatt i 2011 og justert i 2018. Der vart det innført levealdersjusteringar som inneber at folk må stå lenger i jobb for å få same pensjon som dagens pensjonistar. Å gå av tidlegare som følgje av ei særaldersgrense vil gi kortare oppteningstid som igjen fører til eit lågare livsvarig pensjonsnivå.

Staten har samtidig hatt eit ønske om å fjerne enkelte av særaldersgrensene. Ein viktig bodskap frå regjeringa har lenge vore at fleire må stå lenger i jobb.

Ifølgje Kollerud ville forbunda vore villige til å diskutere grensene dersom ei semje om pensjonsnivået hadde komme på plass.

– Avtalen var at dette skulle diskuterast i etterkant. Men det blir det jo ikkje noko av no, seier Kollerud.

– Rimeleg kompensasjon

Arbeidsministeren seier på si side at han gjerne skulle ha komme til semje med fagforbunda.

– Men å trekke det lengre enn det er grunn til, hadde ikkje vore nokon suksess. Vi må ha eit pensjonssystem som både har rettferd og balanse mellom generasjonane, men også eit som skal oppfattast som rimeleg og rettferdig både for dei som har særaldersgrenser og for dei som ikkje har det, seier Røe Isaksen.

Åtvarar

Utan ei semje på plass, blir gjeldande reglar vidareført, varslar arbeidsministeren.

Men det vil vere uklokt, åtvarar Følsvik.

– Ein av føresetnadene i pensjonsavtalen frå 2018 var at ein skulle finne ei løysing for desse gruppene. Når vi bryt på eit tilbod som vi meiner ikkje er i tråd med den avtalen, så vil ei vidareføring vere uklokt av statsråden, seier ho til NTB.

Ho avviser ikkje nye forhandlingar.

– Vi er alltid klare. Men då må regjeringa flytte seg eit stykke.