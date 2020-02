SV vil ha svar frå Søreide om norsk støtte til Libyas kystvakt

innenriks

Noreg har sidan 2016 bidratt med rundt 200 millionar kroner til EUs fond for å bremse straumen av flyktningar og migrantar over Middelhavet (EUTF). Fondet har mellom anna løyvd 430 millionar kroner til Libyas kystvakt, gjennom eit prosjekt som blir leidd av Italia.

Amnesty International, Human Rights Watch, FNs ekspertgruppe og fleire hjelpeorganisasjonar er sterkt kritiske til den libyske kystvakta.

– Den libyske kystvakta bidrar til svært alvorlege brot på menneskerettane. Ved å hindre menneske i å ta seg frå Libya til Europa, fråtsar ein dei òg retten til å søke asyl, ifølgje politisk rådgivar Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty til NTB.

SV krev svar

SV-leiar Audun Lysbakken er òg sterkt kritisk til at Noreg via EU bidrar til å støtte den libyske kystvakta og stiller no skriftleg spørsmål til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), der han ber om ei forklaring i Stortinget.

– Det er forkasteleg at Noreg som nasjon bidrar til dette. Vi snakkar om menneske som ved hjelp av norske pengar kan bli sendt inn i slaveri, seksuell vald og tortur, seier han til NTB.

– Eg ber utanriksministeren svare på kor mykje lengre Noreg har tenkt å sponse Libyas kystvakt, og om regjeringa er for denne behandlinga av flyktningar, seier han.

Nødvendig å kjempe mot menneskesmugling

Den norske regjeringa meiner likevel at det er heilt nødvendig å bidra til å kjempe mot menneskesmuglinga frå Libya til Italia, og at den libyske kystvakta må ta eit større ansvar.

– Alle land har ansvar for å regulere aktiviteten på sine eigne grenser, derfor må libysk kystvakt i stadig større grad ta ansvar for søk- og redningsaksjonar i Libyas territorielle farvatn, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Eitt av dei ni prosjekta som EUs fond finansierer, består i opplæring av libysk kystvakt med sikte på ei meir kompetent og profesjonell styresmaktsutøving.

Ho erkjenner samtidig at det på grunn av den ustabile politiske og tryggingsmessige situasjonen i Libya er krevjande å samarbeide med libyske styresmakter. Utanriksministeren understrekar òg at av tiltaka som EUs flergiverfond for Afrika støttar i Libya, går over halvparten til å verne og hjelpe migrantar, flyktningar og internt fordrivne, medan ein tredel går til å hjelpe lokalsamfunna.

Medskyldig

Human Rights Watch er òg svært kritisk til støtta og viser til at dei som blir stansa til havs, blir returnert til umenneskelege forhold.

– Dei blir slått og utsett for seksuell vald, utpressing og tvangsarbeid, slår dei fast i den siste årsrapporten sin.

– Dei blir utsette for bestialske menneskerettsbrot som tortur og seksuelle overgrep i desse leirane. Dette er grundig dokumentert både av oss og andre. Ingen norsk eller europeisk politikar kan seie at dei ikkje er kjente med dette, men likevel bidrar dei til at det skjer, seier Ekeløve-Slydal i Amnesty.

– Det kan faktisk diskuterast i kva grad norske styresmakter via bidraget sitt til dette fondet kan sjåast på som medskyldig i dei overgrepa desse menneska blir utsette for, held ho fram.

– Vanskelege forhold

Av dei om lag 45.000 flyktningar og asylsøkarar FNs høgkommissær for flyktningar har registrert i Libya, er rundt 9 prosent i leirar, medan rundt 80 prosent oppheld seg i byområde.

– Forholda mange migrantar i Libya lever under, er vanskelege og uverdige. Vi legg stor vekt på internasjonalt samarbeid for å bidra til at dei rettane til migrantane og sikkerheit blir tatte vare på, seier Eriksen Søreide.

