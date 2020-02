SAS har publisert omdiskutert reklamefilm på nytt

innenriks

Vi held no fram kampanjen ved å publisere ein kortare og tydelegare versjon, opplyser selskapet i ei pressemelding på nettsidene sine.

Ifølgje danske Ritzau er den nye filmen to minutt kortare enn den førre versjonen.

Reklamefilmen vart publisert tysdag og vart onsdag morgon fjerna både frå SAS' Facebook- og Youtube-side.

I filmen blir det trekt fram ei rekke ting som ofte blir knytt til Skandinavia, som svenske kjøtbollar, dansk rugbrød og bindersen. Ei forteljarstemme konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

– Viss vi ikkje var nysgjerrige på andre delar av verda, ville Skandinavia ganske enkelt ikkje vore slik vi kjenner det i dag, sa marknadssjef Martin Adonis i SAS til Kampanje tysdag.

– Vil aldri fly med SAS igjen

Filmen vart på den korte tida han låg ute, sterkt kritisert i sosiale medium.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skriv ein brukar på SAS' Facebook-side, ifølgje Nettavisen.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skriv ein annan.

– Kvifor hatar SAS skandinavar, spør ein person på Facebook, ifølgje Dagbladet.

– Gratulerer med den dummaste reklamefilmen nokosinne, skriv ein annan.

SAS: Koordinert angrep

Pressesjef John Eckhoff i SAS sa tidlegare onsdag til NTB at mønsteret og talet på reaksjonar ved reklamefilmen gjer at det er grunn til å mistenke eit koordinert angrep på kampanjen.

– Vi vil ikkje risikere å bli ei plattform for verdiane til andre, som vi ikkje sjølv kan stå for, sa han.

Han legg til at selskapet står bak bodskapen i filmen, som han meiner handlar om at reiser gjer oss rike.

– Vi i SAS er stolte av det skandinaviske opphavet vårt og dei verdiane som pregar våre opne, likestilte og demokratiske samfunn, seier han.

