SAS fjerna reklamefilm etter kritikk

innenriks

Filmen vart publisert tysdag og er onsdag morgon fjerna både frå SAS' Facebook- og Youtube-side.

NTB har prøvd å få ein kommentar frå SAS, men har ikkje lykkast med dette.

I reklamefilmen blir det trekt fram ei rekkje ting som ofte blir sett i samanheng med Skandinavia, som svenske kjøtbollar, dansk rugbrød og bindersen. Ei forteljarrøyst konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

– Viss vi ikkje var nysgjerrige på andre delar av verda, ville Skandinavia ganske enkelt ikkje vore slik vi kjenner området i dag, sa marknadssjef Martin Adonis i SAS til Kampanje tysdag.

– Vil aldri flyge med SAS igjen

Filmen har vorte sterkt kritisert i sosiale medium.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skriv ein brukar på SAS' Facebook-side, ifølgje Nettavisen.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skriv ein annan.

– Kvifor hatar SAS skandinavar, spør ein person på Facebook, ifølgje Dagbladet.

– Gratulerer med den dummaste reklamefilmen nokosinne, skriv ein annan.

Tommel ned

Også svenske og danske medium omtalar saka.

Fleire brukarar på YouTube har lasta opp filmen etter at SAS fjerna han. Ein av desse videoane har over 11.000 visningar og om lag 3.800 har gitt filmen tommel ned, ifølgje danske Ekstra Bladet.

Også svenske Expressen omtalar filmen. Blant dei som er kritiske, er leiar Wilhelm Tersmeden for SAS-avdelinga i Svensk Pilotförening.

– Reaksjonane frå kundane viser at ein bryr seg om det skandinaviske varemerket, seier han til avisa.

(©NPK)