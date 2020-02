Mann fekk lågare straff for forsøk på å avliva elg med jekk

innenriks

Mannen og ein kamerat hadde vore på fest og kom ifølgje forklaringa si gåande langs vegen då dei trefte på ei kvinne som hadde køyrt på ein elg. Dyret låg hardt skadt ved sida av vegen. Til politiet sa mannen at sjåføren ikkje hadde lykkast å få kontakt med politi og viltnemnd og at vedkomande deretter hadde drege frå staden.

Mannen, som var rusa, greip til ein biljekk og slo elgen fleire gonger før han vart liggjande stille. Dyret vart funne av viltnemnda neste dag. Spor på staden tydde på at elgen hadde prøvd å slepa seg framover etter frambeina etter slaga, skriv Rett24.

Politiet klarte aldri å spora opp kvinna som skal ha køyrt bilen. Dei fekk likevel tilgang til ein video av avlivingsforsøket, som vart filma av kameraten til mannen. Hovudtiltala vart først dømd i tingretten til 120 dagars fengsel utan vilkår for grov vald mot dyr, medan kameraten fekk 90 dagar for medverknad.

Etter ny behandling i lagmannsretten er no straffa redusert til 90 dagars fengsel utan vilkår. Frostating lagmannsrett la til grunn at den tiltala mannen ikkje hadde hatt anna formål enn å avliva elgen, men at framgangsmåten var uforsvarleg.

(©NPK)