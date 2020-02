Kurdiske sjølvstyrestyresmakter opnar for å sende barn av IS-kvinner heim åleine

innenriks

Det seier utanrikssjef for sjølvstyrestyresmaktene i det nordaustlege Syria, Abdulkarim Omar, til VG.

– I utgangspunktet ville vi ikkje fjerne barna frå mødrene. Men den dagen mora blir dømd for lovbrota sine, så er det ingen problem med å skilje dei, seier Omar til avisa.

Utanrikssjefen og ein kurdisk delegasjon møter torsdag statssekretær i Utanriksdepartementet Audun Halvorsen (H). Omar har tidlegare sagt at han i møtet vil be om at dei norske kvinnene og barna som er igjen, blir henta.

Dei kurdiskdominerte sjølverklærte styresmaktene i det nordaustlege Syria varsla førre veke at dei vil byrje prosessen med å stille utanlandske framandkrigarar for retten i starten av mars, ifølgje Aftenposten.

Det er fire norske kvinner i leirane i Syria. Kvinnene har til saman fire barn.

