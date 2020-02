Kraftig auke i innbetalt valdserstatning i 2019

innenriks

I 2018 fekk staten inn 68 millionar kroner.

Kontoret for valdsoffererstatning forklarer i ei pressemelding den markante auken med at det dei seinare år har vore satsa meir på å halde skadevaldarar ansvarlege for skadane dei påfører. Også dei langsiktige tapa som fornærma blir påførte.

I 2019 vart det utbetalt i alt 270 millionar kroner til valdsoffer gjennom den norske erstatningsordninga. Dette inkluderer saker knytte til 22. juli.

Det er Statens innkrevjingssentral som krev forskotert valdsoffererstatning betalt tilbake frå skadevaldarar på vegner av staten.

