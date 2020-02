Frp-jubel over Krekar-avgjerd

innenriks

– For ein som hugsar tilbake til byrjinga av 2000-talet og heile forhistoria med Krekar, er det sjølvsagt ein spesiell og god dag når vi no kan registrere at han endeleg blir utlevert, seier Frps justispolitiske talsperson på Stortinget, Per-Willy Amundsen, til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt å utlevere Najmuddin Faraj Ahmad, betre kjend som mulla Krekar, til Italia, melde TV 2 onsdag.

Å få sendt han ut av landet har vore ei kampsak for Frp i mange år. Men sjølv om partiet hadde justisministeren i over seks år, kom avgjerda først då Høgre tok over departementet.

– Det hadde sjølvsagt vore morosamt om det var ein Frp-statsråd som hadde sett det endelege punktumet. Men vi er trygge på at dette ikkje hadde skjedd utan at Frp hadde vore med i regjering, seier Amundsen.

Han føler seg overtydd om at utleveringa no blir ein realitet. Advokat Brynjar Meling har likevel varsla nye rettslege steg og om nødvendig ta saka heilt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Det er fridommen hans å gjere, men det vil ikkje ha utsetjande verknad. Avgjerda vil bli effektuert, seier Amundsen.

