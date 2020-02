Brot i forhandlingane om særaldersgrenser

innenriks

– Eg beklagar at arbeidstakarane ikkje aksepterte forslaget vårt til nye pensjonsreglar for personar med særaldersgrense, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

På overtid onsdag reiste fagforbunda LO, Unio, YS og Akademikerne seg frå forhandlingsbordet og braut forhandlingane i protest mot det dei meiner er eit uakseptabelt tilbod frå staten.

– Tilbodet frå regjeringa er rett og slett for dårleg og avviklar i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringa set pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakarar i spel. Det kan vi ikkje vere med på, seier første nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Eg meiner tilbodet vårt ville ha sikra eit godt, livsvarig pensjonsnivå i mange år framover, seier Isaksen.

Innspurten i forhandlingane, som har vart sidan oktober i fjor, starta onsdag formiddag og gjekk føre seg til rundt klokka 16 før dei altså enda i brot.

Utan ei semje på plass, blir gjeldande reglar ført vidare.