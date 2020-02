Widerøe friskmelder flytrafikken frå lågtrykket

innenriks

I 13.30-tida var lågtrykket på eit nivå som gjorde det mogleg for flyselskapet å operere på alle lufthamner i Finnmark.

– No får vi flya våre i posisjon slik at vi får i gang normal flydrift i Finnmark, seier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB.

26 avgangar

På det meste var 26 avgangar innstilte tysdag som følgje av lågtrykket. Vêrsystemet rørte seg nordover, men det gjekk langsamt. Det førte til at dei små flya ikkje kunne flyge.

– Den siste destinasjonen vi venta på, var Hammerfest, og han er no klarert. Dermed er flytrafikken i landet friskmeld frå lågtrykket, seier Solli.

Påverka høgdemålar

Lågtrykket påverkar høgdemålaren i flya, og i dei små flya er det ikkje mogleg å justere for det låge trykket.

Kommunikasjonssjefen opplyste tysdag morgon at måleeininga hektopascal framleis låg 0,5 under det nivået som blir kravd for at flya kan flyge igjen.

Men dette endra seg utover dagen, og flygingane vart tatt opp att.

(©NPK)