Vil byte ut Oslo fengsel med NRK

innenriks

Eit samla bydelsutval frå Raudt til Frp går saman om å invitere NRK til å ta over det gamle fengselet i Oslo når verksemda skal flyttast ut frå dagens lokale på Marienlyst, skriv Dagsavisen.

Samtidig med at NRK er på jakt etter ein ny stad for drifta si, vurderer Justisdepartementet om Oslo fengsel, som ligg i Oslo sentrum, skal flyttast frå lokala sine. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har tidlegare uttala til Kampanje at fengselet er eit spennande alternativ.

– Inntrykket vårt er at NRK har veldig lyst til å flytte til Grønland. Det er eit spennande, sentralt område, og det gir NRK ei moglegheit til å vere ein kul byutviklingsaktør, seier leiar Teodor Bruu av bydelsutvalet i bydel Gamle Oslo til Dagsavisen.

Alternativet om å flytte til fengselstomta er på blokka til fleire andre i NRK.

– Vi har ikkje tatt stilling til Klosterenga, og eg aner ikkje om det blir dit vi dreg. Men vi set pris på alle som ønskjer oss som nabo, seier prosjektleiar Jon Espen Lohne i NRK.

