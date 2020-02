Tommy Sharif tapte sak mot Stormberg-eigar

innenriks

Sharifs advokat John Christian Elden meinte at sidan Sharif har godtatt krava frå Olsen, burde aldri saka ha komme for retten. Elden meinte såleis Olsen burde dømmast til å betale sakskostnadene, men nådde ikkje fram, skriv Dagens Næringsliv.

I tillegg vart altså Sharif dømt til også å betale 40.000 i sakskostnader til Olsens advokat og dessutan vel 20.000 til eigen advokat pluss gebyra til retten.

Bakgrunnen for saka er innlegg Sharif la ut på Facebook der han mellom anna hevda at turtøyprodusenten Stormberg utnyttar Nav-systemet og at eigaren har sylta ned pengar i Kina.

Han har erkjent at han gjekk for langt og gjekk med på å betale ei oppreisningserstatning, føresett at pengane gjekk til Amnesty slik Olsen sjølv har varsla.

– For meg er det så viktig å stanse dei som systematisk plagar og hetsar andre menneske i sosiale medium, at eg om nødvendig er førebudd til å gjennomføre same prosess igjen, seier Olsen.

Avisa orienterte tysdag ettermiddag Tommy Sharif om innhaldet i dommen frå tingretten i Kristiansand.

– No er jo som kjent Steinar Olsen veldig glad i pengar, men eg står på mitt. Han kjem aldri til å få ei krone av meg. Pengane skal gå til Amnesty International, seier han.

(©NPK)