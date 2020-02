Særaldersgrenser på forhandlingsbordet

innenriks

Særaldersgrenser er ei plikt til å slutte i jobben og bli alderspensjonist. Enkelte grupper kan bli pensjonistar allereie ved fylte 57 år. Framstegspartiet forventar at partane sørger for kraftige innskjerpingar i særaldersgrensene.

– Pensjonsalderen bør vere mest mogleg lik for alle yrkesgrupper. Ein barnehageassistent har avgangsplikt når dei er 70 år. Samtidig går til dømes ein statleg meteorologikonsulent av med full pensjon ved 63 år og ballettdansarar ved 41 år. Ordninga med særaldersgrenser verkar i dag som både tilfeldig og urettferdig, seier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Forhandlingsmøtet med partane blir leidd av arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Forhandlingane omfattar meir enn 170.000 tilsette i staten, kommunane og helseføretaka som har særaldersgrense.

Behov for avgangsplikt

Wiborg, som leiar arbeids- og sosialkomiteen, presiserer at det er behov for avgangsplikt for enkelte yrke, om det blir grunngitt med helse eller sikkerheit. Han trekker fram operative politi- og brannbetjentar, sjukepleiarar og enkelte tilsette i forsvaret som døme.

Samtidig varslar Wiborg eit behov for endring òg for desse yrkesgruppene.

– Når om lag halvparten av politifolk på særaldersgrense i dag går rett over i ei ny fulltidsstilling, samtidig som dei får full alderspensjon, tyder det på at ordninga ikkje er treffsikker og at alderspensjonen blir ei slags bonuslønn i tillegg til full lønn andre stad enn i politietaten. Det er både dyrt for samfunnet og lite klok bruk av ressursar, meiner han.

Bekymra for kutt

Noregs Offisersforbunds leiar Torbjørn Bongo er bekymra og meiner dei nye pensjonsreglane gjer at gruppa det no skal forhandlast om, kan få kraftige kutt i pensjonen når dei fyller 67 år.

– Framtidige pensjonistar, spesielt dei yngste av medlemmene våre, vil kanskje gå ned 20–30 prosent i forhold til der dei har vore. I verste fall kan dei miste ein firedel av pensjonen, seier han til NRK.

Grunnen til at særalderspensjonistane kjem så dårleg ut er at særordningane berre gjeld til dei fyller 67 år. Deretter blir pensjonen rekna ut frå kor mange år dei har jobba, og det er færre år enn for andre yrkesgrupper.

Tru på løysing

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeidsdepartementet seier til NRK at dei må finne måtar å løyse dette på, slik at det livsvarige pensjonsnivået ikkje blir veldig lågt.

Ifølgje NRK er målet at partane skal bli samde på nokre timar. Sjølv om det skulle vere stor avstand mellom tilbod og krav, har Einan god tru på ei løysing.

– Vi har ambisjon om å bli ferdige onsdag. Det har vore ein god og konstruktiv dialog, og vi har komme veldig langt i den diskusjonen vi har hatt. Så eg er optimist, seier han.

