Redaktørforeningen seier nei til Resett-redaktør

innenriks

Redaktøren søkte medlemskap i redaktørforeningen i september 2019, eitt år etter at han vart avvist som medlem av foreininga. I november utsette styret avgjerda om Lurås, og no har eit samrøystes styre på nytt bestemt at han ikkje får medlemskap.

Styret meiner at Lurås ikkje oppfyller kriteria i foreininga, men at det gjennom søknadsprosessen har skjedd enkelte forbetringar i Resetts publiseringspraksis.

– Trass i eit betydeleg innslag av innan- og utanriksstoff frå primært NTB, meiner styret at Resetts redaktør ikkje steller seg til alminnelege publisistiske prinsipp, skriv styret i grunngivinga si.

Lurås skuffa

Lurås sjølv seier til Medier24 at han er skuffa, men er ikkje overraska over avgjerda.

Han meiner styret i foreininga har vikarierande argument for å halde publikasjonen utanfor redaktørforeningen.

– Kritikken om at vi ikkje oppfyller dei publisistiske krava som Redaktørforeningen stiller, har eg problem med å akseptere fordi eg meiner det er PFU som skal avgjere det. No vil kritikken mot Resett fortsetje utan at vi får forsvart oss mot det, seier han til nettavisa.

– Oppfyller ikkje kriteria

Styreleiar Hanna Relling Berg seier at det har vore ein lang og krevjande behandling med mange gode argument, både for og imot medlemskap.

– Vi har hatt dialog med Helge Lurås undervegs og skulle gjerne sett at han vart ein del av eit redaktørfellesskap som samlar medlemmer frå heile det politiske spekteret – frå Klassekampen til Document.no, seier ho i ei pressemelding.

– Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikkje oppfyller krava til medlemskap, seier ho vidare.

Nekta medlemskap òg i 2018

På grunn av avslaget på Lurås' søknad, har ikkje styret i foreininga behandla søknaden frå Xstra-redaktør Shurika Hansen. Xstra er eit livsstilsmagasin på nett knytt til Resett.

Då Lurås søkte medlemskap i 2018 fekk han avslag. Det vart grunngitt med at det fanst fleire og klare brot på intensjonane i Ver varsam-plakaten, oppfordring til boikott av andre medium og tilbod om formidling av eit pengebeløp til eit ønskt intervjuobjekt.

(©NPK)