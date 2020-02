innenriks

Mannen som vart arrestert søndag kveld, er sikta for ran og kroppsskade. Han erkjenner ikkje straffskuld, ifølgje kanalen.

Det var ved 18-tida søndag at politiet først fekk melding om to personran på Torgallmenningen i Bergen sentrum. Like etter fekk politiet melding om at ein person hadde vorte knivstukke like i nærleiken.

