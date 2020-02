Ekstremvêret Elsa på retur, men faren ikkje over

innenriks

– Det blir sannsynlegvis ikkje rekord i dag. Men det kjem nok opp mot raude, ekstreme verdiar, seier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NRK.

I Trondheim var vasstanden først målt til 395 centimeter over nullnivået på sjøkartet, og toppen skulle nåast klokka 13.09. Målinga til Kartverket viste at vatnet var 386 centimeter over sjøkartnull på det høgaste, men det er innanfor raudt nivå.

Nord i landet fekk Widerøe flydrifta i gang att etter at lågtrykket gav seg utover tysdag ettermiddag.

Alt gjekk bra

Trondheim hamn er framleis stengd på grunn av vassmengdene.

– Det vi ser, er at det framleis står att bilar på piren. Det kan ha fått konsekvensar for dei, og det er veldig beklageleg, sjølvsagt. Elles har det ikkje fått følgje for normal skipstrafikk, seier kommunikasjonsrådgivar Birgit Thorsen til NRK.

Også Ravnkloløpet i Trondheim har vore sperra av på grunn av overfløyming. Passasjerane på hurtigruta måtte nytte ein annan trasé enn normalt for å stige av og på skipet.

Onsdag er det venta tilsvarande vass-stiging som tysdag, men også sterkare vind. Beredskapen i hamna blir derfor halden oppe inntil vidare.

Bergen og Ålesund

I Bergen slo vatnet inn over Dreggekaien i Bergen i 23-tida måndag, melde Bergens Tidende. Ved midnatt passerte vasstanden 239 centimeter over nullnivået på sjøkartet.

Berre éin gong tidlegare i han vorte målt høgare. Det var i 1990, då rekorden var éin centimeter høgare.

I Ålesund enda vasstanden på 297 centimeter over nullnivået og er den fjerde høgaste som er målt i byen nokosinne, opplyser meteorologane.

Stormfloda stansa 2 centimeter under den gamle rekorden i Stavanger.

(©NPK)