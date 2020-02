58 personar testa for Wuhan-viruset i Noreg

innenriks

Til saman har Folkehelseinstituttet (FHI) analysert 58 prøvar frå personar med mistanke om virussmitte. FHI vil av personvernomsyn ikkje opplyse kvar i landet dei negative prøvane er tatt.

Folkehelseinstituttet kjem med to vekevise oppdateringar om testresultat i samband med viruset.

Talet på døde i virusutbrotet i Kina har passert 1.000, opplyste kinesiske styresmakter tidlegare tysdag. Over 42.600 er smitta av det nye viruset.

Berre to liv har gått tapt utanfor Kina, men generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) har kalla virusutbrotet ein alvorleg trussel for òg resten av verda.

