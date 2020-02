Vil gjere kystjegerar til droneekspertar

innenriks

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ville i 2015 avvikle heile Kystjegerkommandoen (KJK) for å spare pengar. Nedlegginga vart likevel stansa av opposisjonen på Stortinget og dei tilsette sjølv, som gjekk imot regjeringa og forsvarsleiinga. Sidan har det vore greidd ut kva dei 120 elitesoldatane og 30 meinige best kan drive med.

No er spørsmålet svart på av Forsvarsdepartementet, leiarane for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret og dessutan spesialstyrkane, skriv Aftenposten. Den nye leiaren i avdelinga Sten Richard Larsen seier til avisa at soldatane skal sikte inn mot å bli dei beste i verda når det gjeld etterretning, overvaking, rekognosering og dessutan å finne fram til mål.

Kystjegerane vil dessutan satse på å bli det beste miljøet på dronar, også store dronar, som kan opererast både frå land og frå skip.

– Vi skal ha komme eit godt stykke på veg innan 2025 og vere ferdig trente med nytt materiell i 2028, seier Larsen til Aftenposten.

Avgjerda inneber at Kystjegerkommandoen blir verande på Trondenes utanfor Harstad. Grunnutdanninga vil skje på Haakonsvern i Bergen.

