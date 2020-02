innenriks

Sjølv om venstresida har leia lenge på målingane, er det jamt i kampen om kven folk trur vinn valet neste haust.

Ei måling Kantar har laga for TV 2 etter at Frp gjekk ut av regjeringa, viser at 26 prosent trur Erna Solberg blir statsminister, medan 28,5 prosent trur Jonas Gahr Støre overtar.

Samtidig svarer heile 37,4 prosent av dei spurde «vet ikke» på spørsmålet «Hvem tror du blir statsminister etter stortingsvalget i 2021?». Så stor uvisse har ikkje Kantar målt tidlegare.

