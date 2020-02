Røe Isaksen vurderer å stille som leiarkandidat i Høgre

innenriks

– Eg må bestemme meg for om eg har det i meg til å satse for fullt og heilt i fire nye år, frå 2021. Og det blir òg eit val om eg då er klar for større oppgåver, seier Torbjørn Røe Isaksen (H) i eit intervju med Telemarksavisa.

Han seier til lokalavisa at han no tenkjer på kva han skal gjere vidare. I det ligg både tanken på å gå ut av rikspolitikken, og moglegheita for å bli leiar i Høgre når Erna Solberg ein dag går av.

– Erna sit så lenge ho vil. Og sjølv om vi ikkje skulle få fleirtal ved valet i 2021, så kan ho halde fram som partileiar. Ho er meir populær enn partiet. Men eg tenkjer over det å kunne ta på meg vervet når eg no er i tenkjeboksen, seier Isaksen.

For dryge to veker sidan fekk Isaksen ny jobb, då han gjekk frå å vere næringsminister til å bli arbeids- og sosialminister. Han seier til Telemarksavisa at han gjerne ville halde fram som næringsminister.

– Det var jo ikkje sånn at eg ringde Erna Solberg og bad om å få byte departement. Men Næringsdepartementet vart forhandla bort då regjeringa skulle gjere endringar etter at Framstegspartiet gjekk ut. Eg skulle gjerne halde fram i Næringsdepartementet. Men det er òg alltid spennande å starte på eit nytt felt, seier Isaksen.

