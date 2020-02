Noreg manglar kvalifisert arbeidskraft – særleg innan helse, bygg og IKT

innenriks

Det var blant hovudfunna då forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim fekk ein ny rapport om kompetansebehova i arbeidslivet måndag.

Rapporten er den tredje frå Kompetansebehovsutvalet, som blir leidd av professor Steinar Holden. Utvalet slår fast at Noreg treng meir kvalifisert arbeidskraft, og at fleire tar vidareutdanning.

Særleg er det manglar på kvalifiserte folk innan helse, bygg og IKT, ifølgje rapporten.

Bedrifter manglar folk

Norsk næringsliv melder om det same. Totalt melde 41 prosent av verksemdene i fjor at dei i nokon eller stor grad har eit udekt kompetansebehov. Behovet for kvalifisert arbeidskraft aukar særleg i privat sektor og i dei store verksemdene, ifølgje Kompetanse Noregs verksemdsbarometer 2019.

Samtidig er delen i jobb som tar vidareutdanning og kurs, lågare i dag enn for ti år sidan. I 2019 tok berre 6 prosent av dei sysselsette vidareutdanning. Utvalet er særleg bekymra over at dei som er mest utsette for å miste jobben på grunn av teknologisk utvikling og digitalisering, samstundes er dei som deltar minst i læringsaktivitetar.

– Må utdanne oss heile livet

– Eg har store forventningar til at universiteta og høgskulane riggar seg om for å svare på det kompetansebehovet både folk og bedrifter har. Vi må gå bort frå eit system der vi først utdannar og jobbar etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss heile livet. Vi må investere meir i menneske for at fleire kan ta del i arbeidslivet, men òg for at fleire skal kunne stå i jobb lenger, seier Henrik Asheim.

Han varslar at regjeringa om nokre veker vil leggje fram ei stortingsmelding om kompetansepolitikk.

– Ho kjem ikkje til å innehalde eitt konkret tiltak som løyser alle utfordringar. Det kjem til å ta tid å endre system, kulturar og verktøy, slår statsråden fast.

Manglar flest i Finnmark, Vest-Agder og Østfold

Fylka med størst udekt kompetansebehov i fjor var Finnmark, Vest-Agder og Østfold, medan Buskerud, Troms og Sogn og Fjordane melde om lågast behov.

Mangel på ein del typar arbeidskraft hemjar verdiskaping og sysselsetjing, særleg i nokre regionar, heiter det i rapporten.

Svak rekruttering, låg fullføring og dårleg samsvar mellom utdanning og behova i arbeidslivet blir trekt fram som forklaringar, i tillegg til ei avgrensa mengd studieplassar.

– Med regionreforma har fylkeskommunen fått eit større strategisk ansvar for den regionale kompetansepolitikken. Ulike delar av landet vil ha ulike behov og utfordringar. Då er vi avhengig av regionale løysingar som er tilpassa lokale utfordringar, seier Asheim.

