NHO-sjefen vil satse på bistands-partnarskap i Afrika

Årets bistandsbudsjett sviktar når det gjeld jobbskaping og utdanning, seier Almlid til Vårt Land.

Han etterlyser større satsing på såkalla strategiske partnarskap. Desse skal støtte økonomisk opp om verdikjeder, utvikling av lokale næringskjeder, leverandørutvikling, tenester og fagopplæring.

– Til strategisk partnarskap må 1 milliard av dei 40 milliardane på bistandsbudsjettet vridast mot dette på fire år, seier Almlid. Det tyder omprioritering av nokre hundre millionar på statsbudsjettet allereie i år.

Almlid erkjenner at ei omlegging inneber at det blir mindre til andre formål, som utdanning av jenter og nedkjemping av kjønnslemlesting. Men han meiner større vektlegging av partnarskap gir større effekt på sikt.

– Det forsvarer eg med at eg trur at akkurat det eg snakkar om no, vil vere det som gir varig vekst i dei landa Noreg gir bistand til, seier Almlid.

