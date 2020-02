Mann skadd i fallulykke på Biri

innenriks

– Det har vore ei fallulykke. Ein mann i 20-åra har falle ned i samband med arbeid. Det er uvisst skadeomfang, seier operasjonsleiar Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Meldinga kom til politiet like før klokka 11. Mannen vart frakta til Ullevål sjukehus med luftambulanse.

– Vi undersøkjer kva som har føregått, og sørgde for at Arbeidstilsynet blir orientert om hendinga. Vi opprettar ei undersøkingssak og rapporterer. Det er mykje ansvar for å ta vare på mannskap på ein slik arbeidsplass, seier Solberg.

Moelven skriv i ei pressemelding at mannen som skadde seg, er leigd inn frå ein underentreprenør av Ringsaker industriservice, som utfører eit renoveringsoppdrag hos Moelven Mjøsbruket. Fallulykka skjedde ved renovasjonsarbeid innvendig i bygget.

– Vi er alle sterkt prega av ulykka. Alle skal kome heile heim frå jobb hos Moelven, og når ei slik ulykke skjer, påverkar det alle på arbeidsplassen. No ventar vi på meir informasjon frå sjukehus og rapporten frå gjennomgangen vår med politiet og Arbeidstilsynet, seier dagleg leiar ved Moelven Mjøsbruket, Sturla Westrum.

