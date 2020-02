Målet til politiet for responstid ikkje innfridd

innenriks

Dei nasjonale resultata viser at politiet i 2019 ikkje innfridde krava til responstid i to av tre tettstadskategoriar: i den største og i den minste tettstadskategorien. Samtidig viser resultata at responstida for i fjor var noko betre enn i 2018 i to av tre tettstadskategoriar.

– I den mellomste tettstadskategorien er det ei forbetring på nesten eitt minutt frå 2018 til 2019, opplyser seksjonsleiar Elisabeth Rise ved politioperativ seksjon i Politidirektoratet.

Ingen av politidistrikta innfridde kravet til responstid i alle tettstadskategoriane. Rise opplyser at det i mange tilfelle handlar om eit avvik på under eitt minutt mellom krav og resultat.

I fjor innfridde politiet kravet som var sett til tida det tar før samtalen er svart på. Kravet er at 95 prosent av nødsamtalane skal svarast på innan 20 sekund.

Det er registrert ein auke i talet på telefonar inn til operasjonssentralen til politiet frå 2018 til 2019. Sjølv om talet på telefonar inn til operasjonssentralen til politiet har auka, er resultata på nasjonalt nivå forbetra med 1,2 prosent frå 2018 til i fjor.

