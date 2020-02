Høgre-lag vil ha Rolls-Royce-forsvar

innenriks

På fylkesårsmøta sine har Troms og Finnmark Høgre, Trøndelag Høgre, Oslo Høgre og Innlandet Høgre alle gjort vidtrekkande vedtak om den neste forsvarsplanen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la fram sitt fagmilitære råd (FMR) i oktober i fjor. Rådet dannar grunnlaget for regjeringsforslaget til ny langtidsplan for Forsvaret.

I rådet sitt skisserer Bruun-Hanssen fire alternativ, der alternativ A er det dyraste og mest ambisiøse. Det er dette alternativet, som forsvarssjefen sjølv tilrår, fleire Høgre-lag vil ha.

«Troms og Finnmark Høyre mener at regjeringen må følge opp forsvarssjefens anbefalinger om et styrket forsvar, og at alternativ A i FMR må legges til grunn for regjeringens arbeid med langtidsplanen», heiter det i fråsegna frå fylkeslaget.

2-prosentmål

Fylkeslaga i Trøndelag og Oslo har vedtatt likelydande fråsegner, der dei peikar på at interessene til statar legg press på normer og reglar internasjonalt. Då må søkjelyset igjen bli retta mot kjerneoppgåvene til staten, nemleg å verne suverenitet, handlingsrom og tryggleiken til innbyggjarane, argumenterer dei.

Fylkeslaga viser òg til at Bruun-Hanssen sjølv argumenterer for alternativ A, mellom anna fordi Noreg må ta større ansvar for eigen tryggleik i nærområda våre og bidra meir til den samla forsvarsevna til Nato.

Både Oslo og Trøndelag krev derfor at «alternativ A legges til grunn for arbeidet med neste langtidsplan for Forsvaret». Dei vil ha ei «reell og betydelig økning» av forsvarsbudsjettet for å nå Nato-målet om å trappe opp løyvingane mot 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innan 2024.

Innlandet Høgre nemner ikkje alternativa til forsvarssjefen spesifikt i fråsegna si, men skriv: «Det endrede trusselbildet må innebære en betydelig økning i forsvarsbudsjettene de kommende år, og vi må ha et klart mål om at forsvarsbudsjettet skal opp på et nivå tilsvarende 2 prosent av BNP.»

25 milliardar

I sitt fagmilitære råd var Bruun-Hanssen klar på at dersom Noreg skal møte tryggingsutfordringane fullt ut både når det gjeld slagkraft, volum og breidd, må politikarane gå for alternativ A.

Det krev likevel ein pengebruk godt over 2 prosent av BNP, og forsvarsbudsjetta må aukast med 25 milliardar kroner frå 2020 og fram mot 2028.

Også resten av dei tre alternativa vil innebere ei opptrapping av pengebruken, kjem det fram av rådet.

Høgre-forsvarstopp på Stortinget, Hårek Elvenes, seier uvisse i nærområda våre krev eit sterkare nasjonalt forsvar. Han meiner engasjementet til fylkeslaga vitnar om tryggingspolitisk realisme og ansvar.

– Forsvarsbudsjettet er forsikringspremien for å halde oppe suvereniteten, den politiske handlefridomen og sjølvstendet vårt, seier han til NTB.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil i vår leggje fram regjeringsforslaget til ny langtidsplan for Forsvaret for åra 2021–2024.

(©NPK)