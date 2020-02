Framleis uklart kva tid stortingsmeldinga om politiet kjem

innenriks

Endå eit skifte av justisminister etter at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa 20. januar, blir peika på som årsak til den siste utsetjinga. Tidlegare kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har no tatt over som justis- og beredskapsminister.

– Statsråden vil bruke noko tid på å setje seg inn i meldingsutkastet slik det no ligg føre. Det er naturleg at ein ny statsråd vil setje preg på meldinga, skriv departementet i ein e-post til NTB måndag.

– Samtidig har ho vorte utsett fleire gonger, og det er mange som ventar på henne. Arbeidet med meldinga har høgaste prioritet, og departementet vil kome tilbake til tidspunkt for planlagd framlegging, heiter det.

Evalueringa vil mellom anna sjå på korleis ein kan få fleire politifolk ut i gatene, og korleis ein kan bli kvitt tidstjuvar. Samtidig var det allereie i august i fjor klart at sluttføringa av politireforma blir utsett med eitt år.

Krav til responstid, færre politidistrikt og tenestestader, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter er sentrale element i politireforma. Målet er eit styrkt og meir nærverande politi og betre beredskap.

(©NPK)