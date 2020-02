Forsvarsministeren fryktar ikkje for tilliten til dei hemmelege tenestene

innenriks

Arbeidsmetodane til både Etterretningstenesta og Politiets etterretningsteneste (PST) har vore gjenstand for kritikk den siste tida.

Både når det gjeld saka til spiondømte Frode Berg og i Ølen Betong-saka, som no går for Oslo tingrett, har det komme fram at E-tenesta har operert på ein måte som fleire har omtalt som amatørmessig.

Førre veke medgav PST-sjef sjef Hans Sverre Sjøvold overfor NTB at tilliten til dei hemmelege tenestene kan ha vorte svekt som følgje av dei to sakene.

Bakke-Jensen seier at han ikkje fryktar for tilliten til E-tenesta og PST og påpeikar at Frode Berg-saka er til behandling i EOS-utvalet, som skal føre kontroll med dei hemmelege tenestene.

– Det meiner eg er med på å bygge tillit. Ølen Betong-saka blir no behandla av rettssystemet. Vi lever altså i eit demokrati og ein rettsstat der det er mogleg å få løfta slike tilfelle og få dei kontrollert, seier forsvarsministeren til NTB.

Han vil førebels ikkje krevje ei praksisendring hos E-tenesta, men vente på utfallet av rettssaka og EOS-utvalets konklusjonar.

– Så kan vi alltids komme med dei korrektiva som trengst, viss det er nødvendig. Men ute i offentlegheita er det berre éi side av historia som har vorte fortald, påpeikar han.

(©NPK)