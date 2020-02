Forsvaret fekk 30 prosent fleire varslingssaker i fjor

innenriks

Det viser den siste årsrapporten frå Forsvarssjefens internrevisjon, ifølgje ABC Nyheter. I 2018 fekk Forsvaret 103 saker, medan i fjor var det 135 saker. Tilbake i 2015 var det berre 39 varslingssaker.

Den største auken gjeld varsling om mobbing og trakassering. Det var i fjor ikkje registrert auke i saker som omhandlar seksuell trakassering.

Forsvaret knyter auken til at det har vorte lagt meir vekt på å gjere kjent kva rutinar som gjeld for å varsle, og dessutan at det generelt har vore større medvit i samfunnet om å seie frå om uønskte hendingar.

– Denne bevisstgjeringa, treffer òg tilsette i Forsvaret, skriv Forsvarets talsperson, orlogskaptein Per-Thomas Bøe til avisa.

