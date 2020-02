Fleire kommunar utan offentleg skog etter nedsal

innenriks

Gjennom arronderingssal som byrja i 2011, har det statlege eigarskapet i norske skogar vorte reduserte. Sidan salet byrja har 215 skog- og utmarkseigedommar med totalt 540.000 dekar vorte selde, skriv Dagsavisen.

85 prosent av sala er gått til privatpersonar eller bedrifter, og 15 prosent er selde til kommunar eller Miljødirektoratet og er slik sett framleis i offentleg eige.

No er likevel Norges Jeger- og Fiskerforbund bekymra over at mange kommunar ikkje lenger har statleg eigd skog eller utmark. Organisasjonen fryktar for allment tilgjenge til jakt og fiske.

– Staten eig berre om lag 14 prosent av grunnen i Noreg. I Sverige eig staten 27 prosent, i Finland 30 prosent og i Tyskland heile 52 prosent. Vi er med andre ord dårlegast i klassen, seier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad opplyser at Statskog eig skog i 44 prosent av kommunane no. Han seier Statskog likevel er opptatt av å sikre tilgang for alle og at dette er med i vurderinga når sal blir gjennomført.

– Jo, dette er òg med i totalvurderinga. Statskog har ein viktig funksjon, mellom anna med å gjere jakt og fiske tilgjengeleg for allmenta, svarer Skillingstad.

