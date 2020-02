Elevar varslar ny skulestreik for klimaet – Frp krev svar frå Grande om fråvær

innenriks

Natur og Ungdom, KFUK-KFUM, Global, Spire, World Saving Hustle og Changemaker står bak streikearrangementa.

Den same dagen er det òg planlagt skulestreikar i ei rekkje andre land.

– Vi unge har ikkje vorte høyrde i klimasaka. Har vi ikkje sagt ifrå tydeleg nok? I så fall kjem vi til å gjere det når det blir ny storstreik for klima 24. april, seier Tina Razafimandimby Våje.

Ho er ein av initiativtakarane til streiken.

Arrangørane av streiken krev mellom anna at 55 prosent av norske utslepp skal kuttast innan 2030, at det ikkje skal givast nokon nye leitelisensar til olje og gass, at Noreg må gi 65 milliardar i klimafinansiering og stans i tapet av naturmangfald.

Debatt om fråvær

I samband med skulestreikane i fjor var det debatt rundt om streik burde gi rett til gyldig fråvær for elevane.

I november avviste Stortingets utdanningskomité eit forslag der MDGs Une Bastholm gjekk inn for at elevar som kan dokumentere at dei har deltatt i streik, kan sleppe fråvær.

Tidlegare kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tidlegare sagt at han meiner at streik ikkje bør gi gyldig fråvær.

No har Trine Skei Grande (V) tatt over som kunnskapsminister. Ho sa til VG i august i fjor at kvar skule sjølv bør få vurdere om det skal givast fråvær.

Frp ber om regjeringsavklaring

Etter at den nye streiken vart varsla, har leiaren i utdanningskomiteen, Roy Steffensen (Frp), sendt eit skriftleg spørsmål til kunnskapsministeren for å få avklart om regjeringa framleis meiner at slike streikar ikkje gir rett til fråvær.

– Eg var glad for Sanners tydelege haldning til fråværsspørsmålet, men etter at regjeringa no førre veke forsterka klimamåla til Noreg utan eingong å ha greidd ut om konsekvensane av det og funne ut kva det vil koste næringslivet og skattebetalarane, er eg redd for at vi med ein grønare kunnskapsminister og ei regjering i klimarus no vil ha ei heilt anna haldning til dette spørsmålet, og derfor ber eg no om ei avklaring, seier Steffensen.

SV meiner på si side at elevane bør få gyldig fråvær.

– Det ser ut som regjeringa hittil har vilja bruke fråværsgrensa til å kvele klimastreiken. Det er tydeleg at dei har synst klimakritikken til elevane er ubehageleg. No gjer ungdom verda over sitt for at vi skal møte klimakrisa, då må dei få takk, ikkje straff for at dei vil ta vare på jordkloden og framtida vår, seier SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås.

