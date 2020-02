E18 på teiknebrettet igjen

innenriks

KrF-statsråden tok måndag ettermiddag imot representantar frå Viken fylke og kommunane Asker, Bærum, Lillestrøm, Nordre Follo og Oslo for å drøfte den kontroversielle E18-utbygginga.

– Det vi er samde om, er at vi skal setje oss ned og sjå på kva løysingar vi kan finne saman, seier fungerande fylkesrådsleiar Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Viken i etterkant av møtet.

Førstkommande torsdag vil fylkestinget i Viken etter all sannsyn vedta å trekke garantien for den planlagde E18-utbygginga mellom Lysaker og Ramstadsletta. Det blir grunngitt med at kollektivløysinga i prosjektet er for dårleg, samtidig som det er stor uvisse knytt til finansieringa.

Frykta er mellom anna at utbygginga kan føre til svært høge bompengetakstar.

– Men dette skal ikkje oppfattast som eit nei til E18. Det er eit nei til den løysinga som regjeringa, og spesielt den førre samferdselsministeren, la på bordet, seier Ingebrigtsen til NTB.

Viken ber òg Stortinget om å utsetje behandlinga av saka til ei ny semje er på plass.

