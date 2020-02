E-tenesta: Trusselbildet har vorte meir alvorleg

innenriks

Det kjem fram i Etterretningstenestas tryggingsrapport Fokus 2020, som vart lagt fram måndag. Det er tiande gong E-tenesta legg fram ei ugradert vurdering av aktuelle tryggingstruslar mot Noreg.

I år som i fjor blir Russland og Kina peika ut som dei mest truande aktørane. Og trusselen aukar, seier sjef for E-tenesta Morten Haga Lunde til NTB.

– Vi ser det først og fremst gjennom aktivitet i det digitale domenet. Vi ser både russisk og kinesisk nærvær, og vi ser kva ambisjonar dei har, seier Lunde, som peikar på at begge landa går i ei meir autoritær retning.

Større alvor

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner det kviler eit større alvor over årets rapport.

– Trusselbildet har vorte meir komplekst, og vi ser tydelegare og tydelegare at truslane går frå militær til sivil side. Vi er like sårbare når det gjeld helsevesenet og bankvesenet som reint militært, seier Bakke-Jensen til NTB.

Det er særleg den teknologiske utviklinga som er drivaren bak eit større og meir mangfaldig sett av utfordringar, seier han og påpeikar særleg viljen hos enkelte aktørar til å bruke teknologi og sosiale medium i påverknadsoperasjonar.

– Kva bekymrar deg mest?

– Det er om vi rekk å etablere eit lovverk slik at vi held oppe tilliten til både dei hemmelege tenestene og prosessane vi er avhengige av å ha for å forsvare Noreg, seier forsvarsministeren.

Auka ambisjonar

I Russland har fleire reformer innan forsvaret dei siste åra ført til at landet i dag har ei militærmakt som er meir fleksibel og meir anvendeleg – noko som kjem tydeleg til uttrykk i våre nærområde, påpeikar Lunde.

Han åtvarar særleg mot at Russland no er i ferd med å utvikle nye og meir avanserte våpensystem.

– Vi er vitne til ei militærmakt som evnar å operere i heile spekteret, seier han og understrekar at dette ikkje er snakk om nokon overgangsfase.

I den årlege talen til Oslo Militære Samfund måndag kveld, utdjupa Lunde ytterlegare bekymringar og peikar på det nye russiske missilet Kinzhal.

– Utrekningane våre viser at dersom dette missilet blir skote ut frå eit fly over Kola, vil varslingstida, gitt at vi oppdagar aktiviteten, vere cirka 40 minutt frå flyet lettar til missilet slår ned i eit mål i Noreg.

Evne og vilje

Kina har på si side ambisjonar om å bli militært på høgde med USA innan 2050, og landet satsar no hardt på å bli ein «supermakt» i det digitale domenet, ifølgje rapporten. Dei enorme datamengdene som blir samla inn, styrkar dei militære ambisjonane i landet og kapasiteten, også globalt.

– Kina satsar på ein digital silkeveg, seier Lunde, som meiner tydinga av dette vanskeleg kan overdrivast.

– Korleis truar dette Noreg?

– Det handlar om tilgang på personopplysningar, helseopplysningar og steling av industriløyndommar. Truslane omhandlar eit breitt spekter og har vorte langt meir sektoroverskridande, både militært og sivilt, seier Haga, som stiller spørsmål ved om norske politikarar har evne og vilje til å verne Noreg mot truslane.

– Det er ein diskusjon som må takast. Men vi har stor tru på den nye etterretningslova som kjem no, seier han.

Omstridt

Lova er allereie omstridt, særleg punktet om digitalt grenseforsvar som gir E-tenesta moglegheit til å overvake nordmenns internettrafikk. Venstre er blant dei som seier nei til dette.

– Dette er eit element vi meiner vi må ha. Vi må ta innover oss den trusselen som faktisk eksisterer, seier Lunde, men medgir at det kan oppstå dilemma rundt personvernet.

Også uroa i Midtausten og ei mogleg opptrapping i konflikten mellom USA og Iran, og dessutan at islamistane i IS er i ferd med å omgruppere seg, blir òg trekt fram som bitar i trusselbildet.

– Dette må vi ta på alvor, seier Lunde til NTB.