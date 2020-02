E-tenesta: Russland og Kina utgjer framleis dei viktigaste tryggingstruslane mot Noreg

innenriks

– Russisk og kinesisk etterretningsteneste grip inn i alle samfunnssektorar i desse landa. Begge land går i ein meir autoritær retning, seier Morten Haga Lunde, sjef for E-tenesta.

Det er tiande gong at Etterretningstenesta legg fram si ugraderte vurdering av aktuelle tryggingstruslar mot Noreg.

Reformene dei siste åra innan det russiske forsvaret har ført til at landet i dag har ei militærmakt som er meir fleksibel og meir brukande – noko som kjem tydeleg til uttrykk i nærområda våre, påpeika Lunde.

Han viste til korleis Russland har styrkt basestrukturen på Kolahalvøya og den nordre delen av Barentshavet. I tillegg trekte han fram fjorårets øving Ocean Shield, som var den største maritime øvinga i vestleg retning på 30 år.

– Vi er vitne til ei militærmakt som evnar å operere i heile spekteret, sa Lunde, som understreka at endringa i Russland ikkje er nokon overgangsfase.

Digital silkeveg

Lunde la òg vekt på at Kina har ambisjonar om å bli militært på høgd med USA innan 2050, og at landet òg ønskjer å bli ei «supermakt» i det digitale domenet.

– Kina satsar på ein digital silkeveg, sa Lunde.

Dei enorme datamengdene som blir samla inn, styrkjer dei militære ambisjonane og kapasiteten i landet. Det gjer det òg utfordrande å skilje den teknologiske utviklinga og trusselbiletet, der også militære kapasitetar er med. Den digitale utviklinga er vanskeleg å overdrive, understreka E-teneste-sjefen.

Styrkinga av Kinas militære evne er framleis å sjå på som ei regional utvikling, men mange av systema vil òg ha global rekkjevidd. Det er òg verd å merke seg ei aukande kinesisk interesse for Arktis, noko som vil prege situasjonen i nærområda våre i tida som kjem, la Lunde fram.

IS berre mellombels svekt

I Midtausten er den største trusselen på kort sikt ei eventuell opptrapping i konflikten mellom USA og Iran.

Sjølv om IS har tapt kalifatet i Syria og Irak, var dette ei utvikling dei har vore førebudde på i mange år. Lunde påpeika at det truleg er aktive medlemmer og organisasjonar i ei rekkje land, og at svekkinga av IS truleg er mellombels.

Som ei oppsummering teikna etterretningssjefen eit bilete av trusselsituasjonen som meir samansett, mangfaldig og omskifteleg enn ein har vore vitne til på mange år.

– Spørsmålet er om Noreg evnar å planleggje heilskapleg for å verne seg mot desse truslane. Det er ein diskusjon som må takast, sa Lunde, og viste til ein diskusjon som ser til terror, klassisk militærtrussel og digital etterretning balansert opp mot behov for personvern.

Forsvarsministeren: Følg med!

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner ikkje berre regjeringa og Forsvaret, men også resten av samfunnet, må ta stilling til ein meir kompleks trusselsituasjon. Særleg den vedvarande spenninga mellom Russland og Vesten. Han oppmoda både offentleg og privat sektor til å følgje tematikken.

– Kva betyr dette for oss? Det er eit godt spørsmål på både leiarmøte og på lunsjrommet i store og betydelege verksemder, sa forsvarsministeren.

Etterretningstenestas rapport «Fokus» er éi av fire trussel- og risikovurderingar som blir gitt ut årleg. Resten av dei tre blir gitt ut av Politiets tryggingsteneste (PST), Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).