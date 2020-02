Sauebønder krev felling av bjørnebinne

innenriks

– Bønder i Grong og Namsskogan mista vanvitige mengder med dyr til bjørn i fjor sommar, seier Kari Åker, leiar i Trøndelag Bondelag til NTB.

I fjor fekk to bønder i Namsskogan kommune i Trøndelag utbetalt erstatning for tap av til saman 237 sauer og lam til bjørn. I nabokommunen Grong fekk ytterlegare to bønder erstatning for 224 sauer og lam til bjørn. Til saman utgjer det 25 prosent av alle sauene som vart erstatta etter å ha vorte tatt av bjørn i fjor.

Fylkesmannen i Trøndelag gav 8. juli i fjor løyve til felling av ein bjørn i beiteprioritert område, etter at fleire sauer hadde vorte tatt. Fem dagar seinare vart løyvet trekt tilbake etter at det vart oppdaga at bjørnen som hadde tatt mange av sauene, var ei binne. Grunngivinga var at binner har meir å seie for å oppnå det vedtatte bestandsmålet for bjørn.

Binna hadde òg tre to år gamle ungar.

Krev at binna blir skoten

Torsdag var Kari Åker i møte med Landbruks- og matdepartementet for å gi det ho sjølv omtalar som ei realitetsorientering.

– Vi forventar at regjeringa går med på eit uttak av binna. Det er det einaste som vil hjelpe. Beitebrukarane kan ikkje gå inn i ein ny sommar der dei sender sauene inn i bjørnegapet, seier Åker.

Ho viser til det ho meiner er systematiske brot på Stortingets rovdyrforlik ved at det ikkje blir gitt løyve til felling i eit beiteprioritert område.

– Brota på rovdyrforliket valdar dessutan store menneskelege belastningar på beitebrukarane som slepper dyra ut på beite. Dei har ingen verktøy for å forhindre tap. No må noko bli gjort, seier Åker.

– Kravet er heilt legitimt

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet forstår kravet frå Bondelaget om felling av bjørnen.

– Kravet er heilt legitimt. Dei krev at beitenæringa skal ha føreseielegheit i beiteprioriterte område, og det er vi samde i og har forståing for. Forvaltninga skal kunne kontinuerleg handtere situasjonar, slik som den som oppstod i fjor sommar. Det skal ikkje vere skadande rovdyr i beiteprioriterte område over tid, seier Skogan.

Han vil ikkje gi nokon lovnader om at binna som herja i beiteområda, skal fellast til sommaren.

– Vi kan ikkje handtere dette på individnivå. Sjølv om det er lettare å gi løyve til å ta ut hannbjørnar enn binner, er det ikkje lagt ned noko forbod mot å ta ut binner, seier Skogan.

