Mann mista livet i leilegheitsbrann i Lakselv

Politiet i Finnmark melde like etter midnatt om brann i Lakselv i Porsanger kommune, etter at ein bebuar kort tid før melde at det brann i ei av dei tre leilegheitene. Dei fire som var i huset vart evakuerte, og ein mann i 50-åra fekk livreddande førstehjelp, men livet stod ikkje til å redde. Han vart erklært død på staden av lege. Han skal ha vore åleine i leilegheita der brannen oppstod.

Dei tre andre evakuerte er uskadde.

– Avdøde budde i leilegheita der det brann. Han skal obduserast og leilegheita blir undersøkt seinare når det er meir røykfritt, seier operasjonsleiar Bjørn Tormod Syversen til NTB litt etter klokka 2, då brannvesenet var ferdig på staden.

Politiet opplyser at brannvesenet raskt fekk kontroll på brannen og at det ikkje var fare for spreiing. Dei andre to einingane i leilegheitskomplekset har slik brannvesenet har vurdert det, ikkje fått materielle skadar.

