Frp seier nei til å gi fylka elferjestøtte

Framstegspartiets transportpolitiske talsmann har lite sympati for fylkestoppane som no krev at regjeringa må bidra for å betale omlegging frå diesel til straum på ferjene.

– Dette er kva du får når du har fylkespolitikarar som skal kappast om å vere grønast i klassen, utan å tenkje på finansiering og eventuelt kva ein må nedprioritere, seier han.

– No roper dei føreseieleg nok på staten, held Hoksrud fram.

Han meiner tvert imot at fylka ikkje bør få meir pengar frå staten for å dekke kostnadene med å elektrifisere ferjene langs kysten, slik både Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark ber om. Rekninga skal heller ikkje til innbyggjarane, understrekar Frp-politikaren.

– Rolls-Royce vs. Ford

– Viss ein vel Rolls-Royce i staden for Volvo eller Ford, må ein ta ansvar for det. Vel ein dyrare løysingar fordi ein vil vere i front som dei grøne fylka, må dei ta rekninga sjølv, seier Hoksrud.

Ei anna sak er omlegginga til bruk av Autopass, som også har bidratt til auka kostnader for folk som reiser åleine med bil på ferjene. Her ønsker Frp at staten skal bidra.

Hoksrud vil likevel ikkje svare på om det betyr at Frp vil setje ned foten dersom mindretalsregjeringa ber dei støtte eit revidert nasjonalbudsjett eller statsbudsjett der det blir sett av pengar for å kompensere fylka for auka utgifter til elferjer.

– Eg er transportpolitisk talsmann, det spørsmålet er det andre som må handtere.

Frp hadde ansvaret

Frp har hatt samferdselsministerposten frå 2013 og inntil dei nyleg gjekk ut av regjering. Dermed har partiet sjølv hatt ansvar for å følgje opp politikken til regjeringa, som heilt sidan Sundvolden-plattforma har omfatta krav om elektrifisering av ferjetrafikken.

– Fleirtalet i regjeringa har ønskt det, men ein kan ikkje forvente at andre skal ta rekninga når fylka sjølv har ønskt elferjer, meiner Hoksrud.

