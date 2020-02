Forbrukartilsynet vil gjere klimareklame mindre synleg for barn

innenriks

Den omstridde reklamefilmen er laga av Try reklamebyrå for Norsk vind. Det var Dagens Næringsliv som omtale saka først.

Reklamefilmen inneheld ei digital klokke som «tikkar» mot år 2030. Reklamefilmen fremmar at utbygging av vindkraft er naudsynt om ein skal kutte klimautsleppa tilstrekkeleg fram mot 2030.

Forbrukartilsynet har fått 175 klagar på reklamefilmen, skriv Dagens Næringsliv.

Forbrukartilsynet har bedt Norsk Vind om å gjere endringar for å hindre at reklamefilmane blir viste for barn.

– Vi har sagt at filmane ikkje skal visast før klokka 21 på TV og ikkje under kinofilmar med aldersgrense under 15 år, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet.

Marknadsføringslova forbyr marknadsføring som er i strid med god marknadsføringsskikk. Forbrukartilsynet meiner at Norsk Vind har handla i strid med dette forbodet ved å bruke verkemiddel som er skremmande for barn.

– Alle næringsdrivande, uansett bransje, må sørgje for at omsynet til barn blir tatt vare på når dei produserer reklamar der dramatiske verkemiddel blir tatt i bruk, legg Haugseth til.

(©NPK)