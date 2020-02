Fire av ti skular har ikkje rutinar for elevar som blir lenge borte

innenriks

Ti prosent av norske elevar har eit fråvær på mellom 10 og 30 dagar per skuleår, og fire prosent har eit fråvær på meir enn 30 dagar, ifølgje ei kartlegging frå Utdanningsdirektoratet.

Likevel har berre litt over halvparten av skulane særlege rutinar for å ta vare på elevar som kjem tilbake etter fråvær i lengre tid, viser rapporten Spørsmål til Skule-Noreg 2019 utarbeidd av Nifu (Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning).

Dette er alvorleg, seier kunnskapsministeren til Aftenposten.

– Det er viktig at skulane kartlegg årsakene til fråvær i lengre tid og korleis elevane best kan takast vare på når dei kjem tilbake på skulen, seier Skei Grande (V).

Grunnskular er pålagt å føre fråvær, men det er ikkje etablert eit landsdekkande system for registrering. Skei Grande seier ho ønsker å sjå på moglegheita for eit nasjonalt datasystem og viser til det som er innført i helsesektoren.

– I helsesektoren har vi fått til gode nasjonale datasystem, som tar vare på personvernet. Eit slikt system bør vi òg sjå på for Skule-Noreg, seier Skei Grande.

