DSB ber fem forhandlarar av skotørkarar «ta ansvar» etter dødsbrann

Det har enno ikkje komme definitive konklusjonar frå brannetterforskarane, opplyser Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til Bergens Tidende, men elektrisk feil på ein skotørkar i huset vart tidleg peikt ut som den høgst sannsynlege årsaka til dødsbrannen i Ytrebygda 4. januar.

Skotørkaren skal ha vore kjøpt på Europris, som allereie har stansa salet av den aktuelle modellen, ein Tristar skotørkar, type SH-2521ER.

Tysdag sende DSB brev til forhandlarane Jernia, Sparkjøp, Ellos, Power og CDON som kanskje omset produktet.

DSB påpeikar at forhandlarar har plikt til å ta ansvar «hvis de tror eller vet at de omsetter et farlig produkt», slik Europris stoppa salet av skotørkaren.

– For å gjere vedtak om omsetningsforbod, må vi som styresmakt kunne påvise at eit produkt er farleg. Ein enkelt brann i eitt produkt er ikkje tilstrekkeleg, trass i eit tragisk utfall, skriv DSB.

– Vi er orienterte om denne tragiske saka. Vi er i ein tidleg fase av evalueringa vår. Denne saka tar vi på største alvor, seier HR-direktør Yvette Bisschop hos produsenten Tristar, som ikkje ønsker å komme med fleire utsegner før dei får meir oversikt over saka.

