Sp vil gjere nasjonale prøvar til utvalsprøvar

innenriks

– Senterpartiet meiner omfanget av testing i skulen er altfor stort både for elevane og lærarane, seier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet til NTB.

Partiet fremma torsdag endå ein gong eit forslag om å omgjere nasjonale prøvar til utvalsprøvar i Stortinget, slik at ikkje alle elevane på alle skular må gjennomføre prøvane i 5., 8. og 9. trinn. Prøvane måler evner i lesing, rekning og engelsk.

Strand meiner ressursane lærarane må bruke på testing ikkje står i forhold til nytteverdien, og at det fører til unødvendig press på elevane. Det bør heller vere opp til skulane og lærarane lokalt å vurdere kva slags vurdering og verktøy som bidrar til læringa til elevane, meiner ho.

Partiet har tidlegare tatt til orde for at Noreg òg skal trekke seg frå dei internasjonale Pisa-testane.

Framstegspartiets skolepolitiske talsmann Roy Steffensen seier Frp ikkje vil støtte forslaget.

– Eg er opptatt av at skuleleiarar og lærarar skal ha ein velfylt verktøykasse for både læring og kartlegging. Kunnskapen frå dei nasjonale prøvane skal brukast til å skape ein endå betre skule, seier Steffensen.

Han meiner at det å gjere dei nasjonale prøvane om til utvalsprøvar, vil gjere prøvane urettferdig og uføreseielege, og at det blir vanskelegare å sjå utviklinga på skular over tid.

(©NPK)