Sp-Arnstad med signal om iskanten

innenriks

– Spørsmålet for oss er om det er grunnlag for at iskanten ligg der den er i dag – eller om vi skal gjere endringar som går i ei skjerpande retning, seier Marit Arnstad til Klassekampen om det som blir eitt av dei store politiske spørsmåla i vår: Kvar skal iskanten skal gå, for dermed å definere kor langt nord i Barentshavet det skal tillatast oljeboring.

Arnstad understrekar at Sp, til liks med Ap, ventar på regjeringsforslaget til ny forvaltningsplan seinare i år før partiet kjem med ei endeleg avgjerd om kvar iskanten skal gå.

– Det har komme ei rekke faglege innspel om iskanten. Heile arbeidet med iskanten og forvaltningsplanen er eit enormt stort arbeid internt i regjeringa og mellom ulike departement. Vi vil sjå utfallet av det arbeidet før vi konkluderer, seier Arnstad.

Senterpartiets ungdomsparti, Senterungdommen, vedtok 1. februar at dei vil flytte iskanten sørover, i tråd med miljøfaglege råd, og det ser ut til at fylkeslaget som vedtaket får mest følgjer for, Finnmark Sp, kan gjere same vedtak på årsmøtet sitt 15. februar.

Venstre og KrF vil flytte iskanten sørover, medan Frp vil ha ein «dynamisk iskant». Høgre har ikkje konkludert.

