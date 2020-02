Reglar for mellombelse tilsetjingar blir brotne i stor stil

innenriks

Kommunesektoren og helsevesenet er dei verste til å bryte lova, viser gjennomgangen frå forskingsstiftelsen Fafo, som vart lagd fram torsdag.

Forskarane fann at 42 prosent av dei 900 verksemdene som var undersøkte, hadde moglege brot på arbeidsmiljølova for mellombelse tilsetjingar, skriv Dagens Perspektiv.

Slappare praksis

Den politiske debatten har dreidd seg om lovreglar, men rapporten viser at handhevinga i praksis har vore meir liberal, ifølgje Fafo-forskar Jørgen Svalund.

– Mange verksemder bryt reglane, og mange arbeidstakarar har stillingar som ikkje skulle vore mellombelse eller innleige, men faste, seier han til FriFagbevegelse.

Mange moglege lovbrot fann forskarane innan kommunar og fylkeskommunar. Helse- og sosialtenesta utpeikar seg spesielt.

Mellom 40.000 og 65.000 mellombelse tilsette i privat sektor, kommunal sektor og helseføretaka har stillingar som Fafo ikkje finn ei klar grunngiving for.

– Hovudårsaka til at verksemdene bryt lova, er at dei skal fylle vikariat, og at dei har behov for ekstra kapasitet, seier Svalund.

Bryt lova med vilje

4 prosent av verksemdsleiarane svarer at dei bryt lova med vitende og vilje. Innan kommunal- og fylkeskommunal sektor er delen 7 prosent.

– Mange veit at dei er i ei gråsone. Det svarer 9 prosent innan helse og 10 prosent innan kommunal, fylkeskommunal, skule og administrativ sektor, seier Svalund.

Få av brota ser ut til å bli følgde opp. Forskarane meiner det har ein samanheng med låg risiko for at regelbrot blir påpeika.

Forskarane skriv at brota ikkje nødvendigvis treng å vere grove, men at det har utvikla seg ein praksis som ikkje er heilt i tråd med formålet til lovgivar.

Kjenner seg ikkje att

Avdelingsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Anne-Cathrine Hjertaas, tar til motmæle mot rapporten.

– Vi er veldig ukomfortable og overraska over metodane som er brukte. KS kjenner seg ikkje att i desse funna, seier ho til Dagens Perspektiv.

(©NPK)