NOAH varslar søksmål om Stortinget vedtar felling av ulv

– Eit slikt vedtak vil vere ulovleg, og NOAH vil straks ta rettslege steg for å hindre at ulvar blir skotne, seier NOAH-leiar Siri Martinsen til NTB.

Torsdag skal miljøkomiteen på Stortinget gi frå seg innstilling i sak om å instruere regjeringa i skyting av Mangen- og Rømskog-flokkane. NOAH åtvarar stortingspolitikarane mot å gjere vedtak som dei hevdar vil vere ulovlege.

– Dersom Stortinget vedtar instruksjon om å skyte to ulveflokkar til i sona, vil det vere skandaløst. Viss regjeringa vel å følgje dette, vil dei med vitende og vilje bryte lova, seier Martinsen.

Likevel er det lite truleg at Stortinget vil gjere eit slikt vedtak etter at Frp har snudd i ulvesaka og likevel ikkje vil støtte Senterpartiet i at Mangen- og Rømskog-flokkane skal fellast.

Borgarting lagmannsrett slo i slutten av januar fast at to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 og 2018 var ugyldige.

Frå 1. oktober til 27. januar er det dokumentert mellom 86–96 ulvar i Noreg. Elleve av desse er avliva eller registrerte døde i perioden.

