Inga avklaring i etterforskinga av PST-sjefen

Spesialeininga for politisaker starta etterforsking av PST-sjefen i oktober i fjor etter at VG avslørte at han i ei årrekkje hadde tatt vare på våpen ulovleg.

Sjøvold blir etterforska for mogleg brot på paragrafane i straffelova om tenestefeil og mogleg brot av våpenlova.

Over tre månader seinare har Spesialeininga framleis ikkje konkludert i saka.

Inga avgjerd

– Ho er til behandling. Det finst inga innstilling eller påtalevedtak i saka, seier etterforskingsleiar Kari-Anne Hille Valla ved Spesialeininga til NTB.

Ho vil ikkje anslå kor lang tid etterforskinga vil ta.

Hans Sverre Sjøvold tiltredde som ny PST-sjef i mars i fjor. Tysdag la han fram den første trusselvurderinga si som øvste leiar for Politiets tryggingsteneste.

Til NTB medgir Sjøvold at det har vore uheldig å starte den nye jobben med ei etterforsking for moglege straffbare forhold hengande over seg.

– Det har jo vore mykje negativ merksemd. No er det viktig at saka blir avgjord, seier han.

Avviser tenestefeil

Sjøvolds advokat, Erling O. Lyngtveit, har uttala at han meiner PST-sjefen ikkje har gjort tenestefeil i saka.

– Vurderinga frå vår side er at han ikkje har gjort noko straffbart. Sjøvolds medverknad med desse våpena har vore som privatperson, ikkje som politimeister. Dette inneber at avgjerdene i straffelova om tenestefeil ikkje er brukelege, slik vi ser det, uttala Lyngtveit til VG i november i fjor.

Advokaten uttala vidare at han ikkje er like sikker når det gjeld eventuelle brot på våpenlova.

Etterforskinga vart starta fordi Sjøvold i fleire år tok minst vare på to handvåpen utan at dei var registrerte på han. Sjøvold fekk våpena frå ei enkje etter at mannen hennar døydde i 2008, men leverte dei inn til politiet først under våpenamnestiet i 2017.

